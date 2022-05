🎥 Opmerkelijk: Mancini van AS Roma deelt verschillende slagen uit na het winnen van de Conference League

Verrassend beeld na het laatste fluitsignaal gisteren in Tirana. AS Roma won de finale van Feyenoord, maar Gianluca Mancini had een speciale manier om de overwinning te winnen. De Italiaan deelde verschillende slagen uit op zijn eigen ploegmaats.

AS Roma won gisteren de eerste editie van de Coference League tegen Feyenoord (1-0). De spelers uit Italië gingen helemaal uit hun dak, al deed Gianluca Mancini het wel op een heel aparte manier. Op beelden is te zien hoe de Italiaan verschillende ploegmaats slaat. Heel opmerkelijk als je net een bekerfinale hebt gewonnen.

They’ve just won a trophy and Mancini & Cristante still hate each other 😂 pic.twitter.com/YO3TLRRyCw — Big_Al 🦅 (@BigAl_CPFC) May 25, 2022

Ook bij de prijsuitreiking kreeg Felix Afena-Gyan verschillende rake klappen van Mancini. Gelukkig reageerden de ploegmaats niet en liep het niet uit de hand. Maar heel deze situatie zal ongetwijfeld nog een staartje krijgen voor de verdediger van AS Roma.

Tijdens de wedstrijd deelde de Italiaan ook een elleboogstoot uit aan tegenstander Cyriel Dessers. In een duel is duidelijk te zien hoe de verdediger zijn elleboog in de nek van de Feyenoord-aanvaller plant.