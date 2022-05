Anderlecht-spelers bedanken Vincent Kompany massaal: "Voor altijd een legende"

Het vertrek van Vincent Kompany doet heel Anderlecht even stilstaan bij zijn passage. Voor de spelers is het zeker groot nieuws, want zij zien hun coach weggaan.

Een blik op sociale media leert dat de Anderlecht-spelers massaal gereageerd hebben op het vertrek van Vincent Kompany. In de ene na de andere post bedankt een speler van RSCA Kompany. Dankbaarheid is wat overheerst en in sommige gevallen worden de lovende woorden niet gespaard.

Veel dankbaarheid

"Bedankt voor alles wat je voor mij en voor de club gedaan hebt", schrijft Anouar El Hadj. Wesley Hoedt beschrijft zijn inmiddels ex-coach in straffe termen: "Geweldige coach, fantastisch persoon. Voor altijd een legende." Ook voor Joshua Zirkzee was het belangrijk om zich onder Kompany te kunnen ontwikkelen. "Bedankt om mij vertrouwen te geven in een periode waarin veel mensen niet meer in mij geloofden", aldus de Nederlander.

Hoewel Kompany Anderlecht niet naar een prijs heeft kunnen loodsen, is het duidelijk dat hij ook als trainer iets betekend heeft voor paars-wit en dat zijn vertrek wel iets met de spelers doet.