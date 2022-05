Marc Van Bommel laat weten welk voetbal hij wil spelen met Antwerp

Vanmiddag liet Royal Antwerp FC weten dat Mark van Bommel de nieuwe trainer wordt van The Great Old.

De Nederlander had al bij de eerste gesprekken een bijzonder goed gevoel. “De gesprekken met de familie Gheysens en met Marc Overmars verliepen meteen goed”, laat Van Bommel weten.

“De ambitie die de club uitstraalt sprak me aan, en deze ploeg heeft een enorme traditie. En als ik hier nu in dit stadion sta, moet ik toegeven: het ziet er fantastisch uit. Er staan hier nog mooie dingen te gebeuren.”

Van Bommel licht ook al een tipje van de sluier over het soort voetbal dat hij wil spelen. “Ik probeer een trainer te zijn zoals ik een speler was, ook al lukt dat niet altijd. Maar ik wil agressief voetbal spelen door snel de bal terug te veroveren. We moeten de bal snel voorin krijgen en proberen zo veel mogelijk goals te maken én er weinig tegen te krijgen.”

Op 20 juni start Van Bommel bij Antwerp aan de voorbereiding en dan wordt de nieuwe trainer ook uitgebreid voorgesteld.