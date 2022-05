'Westerlo biedt fractie van de vraagprijs voor verdediger uit Turkije'

Westerlo blijft op zoek naar interessante deals en doet dat niet toevallig in het land van de clubeigenaar.

Westerlo is volgens Turkse media op zoek naar jonge spelers om die voor langere tijd aan de club te verbinden.

Zo zou het al een bod van 300.000 euro geplaatst hebben bij Altay om Kazimcan Karatas over te nemen. De vraagprijs is echter 1 miljoen euro op dit moment, terwijl de marktwaarde 600.000 euro is.

Karatas heeft bij Altay nog een overeenkomst tot juni 2026 en zal dus niet zo simpel los te weken zijn.