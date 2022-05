CL-finale laatste kunststukje voor aanvaller bij Liverpool? 'Bayern München nadert akkoord voor dertig miljoen'

Zaterdagavond gaat Liverpool in Parijs in de Champions League-finale op zoek naar revanche tegen Real Madrid. In 2018 ging de Koninklijke ten koste van de Reds aan de haal met de beker met de grote oren.

Voor Sadio Mané, die nog een jaar onder contract ligt bij Liverpool, zou het duel van zaterdag zomaar zijn laatste kunnen zijn in loondienst van The Reds. De 30-jarige Senegalees staat immers nadrukkelijk in de belangstelling van Bayern München. Meer nog, L'Equipe meldt dat een akkoord dichtbij is. Bayern München ziet in Mané de man om de vertrekkende Robert Lewandowski op te volgen. Bayern zou dertig miljoen euro veil hebben voor Mané. Liverpool betaalde in 2016 ruim 41 miljoen om Mané los te weken bij Southampton. Een transfer die Klopp zich allerminst heeft beklaagd: in 268 officiële duels was de Senegalees goed voor 120 doelpunten 48 assists.





Volg Liverpool FC - Real Madrid live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (28/05).