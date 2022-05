Sadio Mané geeft na de Champions Leaguefinale duidelijkheid over zijn toekomst bij Liverpool, Mo Salah blijft

Sadio Mané gaat pas na de Champions Leaguefinale duidelijkheid brengen over zijn toekomst. Dat heeft hij gezegd aan Sky Sports. Mo Salah heeft laten weten dat hij ook volgend seizoen voor Liverpool zal spelen.

Er zijn al langer geruchten over de toekomst van Sadio Mané en Mo Salah bij Liverpool. Salah heeft nog een jaar contract. Ook het contract van Mané duurt nog een jaar. Toch was er onduidelijkheid over de toekomst van hen bij Liverpool.

Mané zal pas na de Champions Leaguefinale zeggen waar hij volgend seizoen zal spelen. Dat liet hij weten aan Sky Sports. "Ik zal dan pas zeggen of ik bij Liverpool blijf of niet", klinkt het. Mané wordt onder meer gelinkt aan Bayern München.

Salah heeft aan Sky Sports laten weten dat hij volgend seizoen nog voor Liverpool speelt.