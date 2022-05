OFFICIEEL: Dure Japanner van STVV ook volgend seizoen uitgeleend

In de zomer van 2019 belandde Tatsuya Ito (24) bij STVV. Op Stayen werd er veel verwacht van de voormalige Japanse jeugdinternational, maar een onverdeeld succes werd het tot dusver niet.

De kleine flankaanvaller kwam afgelopen seizoen niet verder dan vier invalbeurten in het team van Bernd Hollerbach. Tijdens de winterstop werd beslist om Ito uit te lenen aan FC Magdeburg. Met drie doelpunten en vier assists had de winger zijn aandeel in de promotie naar de Tweede Bundesliga.

Vrijdag maakte STVV bekend dat Tatsuya Ito ook volgend seizoen zal uitgeleend worden aan Magdeburg. Het contract van de Japanner op Stayen loopt medio 2024 af.

Met amper 22 wedstrijden (1 doelpunt) kon Tatsuya Ito vooralsnog niet bekoren in Sint-Truiden. STVV had nochtans 1,5 miljoen euro veil om hem in 2019 los te weken bij Hamburger SV. Dat maakt van Ito de op een na duurste aanwinst uit de clubgeschiedenis. Alleen voor Mohamed Turay (1,8 miljoen) betaalde STVV ooit meer.