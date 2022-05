Thibaut Courtois boordevol vertrouwen: "Als je PSG, City en Chelsea uitschakelt, dan sta je verdiend in de finale"

Zaterdagavond strijden Real Madrid en Liverpool in Parijs om de beker met de grote oren. Real Madrid kroop in de vorige ronden enkele keren door het oog van de naald, maar de Koninklijke leek wel een kat met negen levens. Wat kunnen Courtois en co zaterdagavond tegen Liverpool?

Thibaut Courtois blikte daags voor de finale vooruit bij VTM. De doelman van de Rode Duivel maakt zich sterk dat Real Madrid zaterdag geen vogel voor de kat zal zijn. "Ik heb er erg veel zin in. Liverpool favoriet? Dat weet ik niet... Maar als je PSG, Manchester City en Chelsea uitschakelt, dan kan je niet spreken van geluk. Dan verdien je het gewoon om in de finale te staan. En dat we enkele wedstrijden verloren tegen zo'n topploegen: dat is normaal."

"Al kan Liverpool ook terugblikken op goede campagnes in de Premier League en Champions League. Ik verwacht een duel tussen twee sterke ploegen, elk met hun eigen spelopvatting. Hopelijk krijgen we een mooie finale, met ons als winnaar. De sleutel? Die ligt in beide strafschopgebieden, want daar wordt het verschil gemaakt. Hopelijk kunnen we even efficiënt zijn, zoals we eerder al zijn geweest met jongens als Benzema, Vinicius en Rodrygo."