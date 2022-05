🎥 Liverpool fans staan vast aan de ingang van het stadion: Champions League-finale met drie kwartier uitgesteld

Op beelden is te zien hoe supporters van Liverpool staan te wachten om het stadion binnen te mogen. Een gevolg van de Liverpool-fans die, een dik uur voor de aftrap, het stadion zonder ticket probeerden binnen te dringen. De security besloot dan ook om de poorten te sluiten.

Veertig minuten voor de aftrap ging het eerste controlepunt weer open voor de Liverpool supporters, maar daarvoor is te weinig tijd om alle fans voor het eerste fluitsignaal binnen te krijgen. Tot gevolg is de wedstrijd met drie kwartier uitgesteld (21u45).

Incredible scenes outside Stade de France with Liverpool fans struggling to enter.

It is pointed that approx 30k Liverpool fans more came to Paris ticketless.

French police definitely had some logistics issue, 30 minutes to go and half Liverpool stand still empty #LFCRMA pic.twitter.com/j4YmVLkatG