🎥 Over toewijding gesproken: Liverpool-fans varen naar Frankrijk voor Champions League-finale

Zo kregen de fans te horen dat hun vlucht naar Parijs geschrapt was, en besloten ze dus met een speedboot het Franse vasteland te bereiken. Opmerkelijk: de Liverpool-fans hadden zelfs geen ticket voor de finale van de Champions League, maar wouden hoe dan ook in Parijs zijn om hun club aan te moedigen voor deze grote dag. Van clubliefde gesproken.

Boss way to get to Paris @LFC pic.twitter.com/1YKGFRelDx