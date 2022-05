Benzema en Salah op het scorebord in de CL-finale tussen Real en Liverpool? Geniet van speciale odds!

De apotheose van de Champions League staat nu wel écht voor de deur. Zaterdagavond om 21u mag Liverpool in het Stade de France proberen revanche te nemen voor de verloren finale tegen Real Madrid in 2018. Slagen de mannen van Klopp in hun opzet?

Twee grote meneren

Moeten we ene Karim Benzema nog introduceren? De Fransman is misschien wel dé man van het afgelopen voetbalseizoen en lijkt op weg naar de Ballon d’Or. Hij schakelde bijna in z’n eentje PSG, Chelsea én Manchester City uit en pronkt met vijftien rozen op plek één in de topschuttersstand. Hij heeft nog twee goals nodig om het all-time record, zeventien, van Cristiano Ronaldo te evenaren.

Maar ook aan de andere kant van het veld zal een heel straf figuur verschijnen: Mohamed Salah. De Egyptenaar sloot de Premier League af met 23 goals en veertien assists. Ook in de Champions League trof hij acht keer raak. Bovendien wil de winger ongetwijfeld revanche nemen voor de verloren finale van 2018, toen Ramos hem na een halfuur al blesseerde en hij de strijd moest staken. Zien we beide heren op het scorebord?

Madrileense comeback koningen

Bij Liverpool moeten ze toch wel wat op hun ongemak zijn. De Engelse topclub is misschien wel favoriet tegen Real Madrid, maar dat hoeft eigenlijk niets te betekenen. Kijk maar naar de vorige rondes in het toernooi… Real schakelde tegen alle verwachtingen in PSG uit na een heuse comeback in Bernabeu: het werd 3-1.

Tegen Chelsea leken ze de schaapjes op het droge te hebben na de heenmatch, maar plots stonden ze in de return 0-3 achter. Geen probleem voor de Koninklijke: 2-3 en exit The Blues.

Tegen de Citizens zou zoiets nooit gebeuren, toch? Zeker niet als ze in minuut 89 nog 0-1 achterstonden. Maar zelfs dán kwam Real terug: Rodrygo scoorde twee keer in de extra tijd en na verlengingen werden ook De Bruyne en co gewipt. Een duidelijke rode draad in deze campagne? Real Madrid kan letterlijk vanuit elk scenario terugkomen. Als ze ook tegen Liverpool terugkomen en winnen, kan je genieten van een speciale odd van 17.00. Het proberen waard!

Aan elkaar gewaagd

We durven te zeggen dat het een speciale editie van de Champions League-finale zal worden. Voor het eerst sinds 2019 zullen de 22 gladiatoren op het veld worden toegezongen door een volledig stadion. Maar dat brengt natuurlijk wel wat meer stress met zich mee… En goed voor het spelniveau is dat uiteraard niet. We voorspellen een behoorlijk gesloten match tussen twee ploegen die dicht bij elkaar aanleunen.

Ook de twee vorige edities waren niet meteen matchen waarbij je een telraam nodig had: telkens werd het 1-0. De kans lijkt ons groot dat we met een gelijkspel de rust in gaan. Denk je dat ook? Dan kan je profiteren van een speciale odd van 2.40. Zeker niet mis.

