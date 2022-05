Op naar een avond vol fluitconcerten voor Thibaut Courtois? "Ik zei dat in het heetst van de strijd, Frankrijk deed het gewoon goed"

"Frankrijk speelde antivoetbal. Dan was ik er liever uitgegaan tegen Brazilië", aldus Thibaut Courtois na de uitschakeling in de halve finale van het WK in 2018. Het leverde de Limburger bergen kritiek en hoongelach uit Frankrijk op.

Vanavond staat Thibaut Courtois in Parijs in de finale van de Champions League. In L'Equipe geeft het sluitstuk van Real Madrid aan dat hij beseft dat het weer een warme avond zal worden voor hem. "Ik weet niet hoeveel Fransen er in de tribunes zullen zitten, maar ook eerder dit seizoen werd ik tegen PSG uitgefloten. Ach, soms maakt het me beter, want ik hou wel van zo'n vijandige atmosfeer."

Courtois verwees in de Franse sportkrant andermaal naar zijn uitspraken na de verloren halve finale in 2018. "Volgens mij denken veel Fransen dat ik nog steeds in de put zit. Laat me duidelijk zijn: ik heb niets tegen Frankrijk. Maar je moet je eens even in mijn plaats stellen. Je hebt zopas een wedstrijd verloren tegen Frankrijk, dat het de laatste tien minuten op een heel zakelijke manier doet en de wedstrijd dood maakte. Dat hoort bij het voetbal, besef ik. Wij hebben hetzelfde gedaan in de slotfase tegen Brazilië, maar dat zijn we vergeten."

"Ik heb die uitspraken gedaan in het heetst van de strijd, enkele minuten na een zure nederlaag. Ik heb ontzettend veel berichtjes gekregen de dagen nadien, maar daar moest ik om lachen. Ik heb er helemaal geen problemen mee."