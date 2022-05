En of het verdiend is: Thibaut Courtois in Champions League-team van het seizoen

Na een weergaloze campagne, met gisteren als absoluut hoogtepunt, geeft Thibaut Courtois zijn plek in het Champions League-team van het jaar veroverd.

Doelman van het jaar in de Champions League: het is zowat de enigste positie waar dit seizoen geen twijfel over mogelijk was. Met maar liefst 52 saves in de hele campagne, veruit het meeste van alle keepers, veroverde Thibaut Courtois zijn plek in het CL-team van het seizoen. Hij is daarmee de enige Belg in het elftal, want Kevin De Bruyne werd niet geselecteerd.

Real Madrid is, zoals te verwachten, hofleverancier met zowel Courtois, Benzema en Militao in het elftal van het jaar. Verliezend finalist Liverpool heeft met Salah maar 1 speler in het elftal staan, voormalig Club Brugge-speler Danjuma veroverde ook een plek in het elftal van het jaar. Het volledige team: