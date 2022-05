Onze topinternationals hebben weinig zin in Nations League, ook De Bruyne niet: "In mijn ogen totaal onbelangrijk"

Volgende week moeten de Rode Duivels zich al melden in Tubeke. Voor veel jongens die er een zwaar seizoen opzitten hebben, geen opdracht waar ze naar uitkijken. Ook Kevin De Bruyne was liever meteen op vakantie vertrokken.

De internationals met meer dan 50 caps kregen het vorige trainingskamp al respijt, maar nu zal Roberto Martinez ze er zeker bijhalen. Thibaut Courtois gaf al aan dat hij beter rust met zijn pubalgie. En ook Kevin De Bruyne is niet meteen gewonnen om nog veertien dagen aan zijn loodzware seizoen aan te breien.

Op zijn persmoment tijdens de KDB Cup, zijn eigen toernooi in Drongen, gaf hij dat ook in niet mis te verstane verwoording aan toen hem gevraagd werd of hij uitkeek naar de matchen tegen Nederland, Polen en Wales. "Twee weken is gewoon te lang, maar daar kunnen wij als spelers niks aan veranderen", zuchtte hij.

"Nee, ik kijk er niet echt naar uit. In mijn ogen is die Nations League onbelangrijk. Het blijven een soort oefenmatchen. En net nadat iedereen een zwaar seizoen speelde. Maar goed, we kunnen zeggen dat we meer rust willen, maar er verandert toch niks. Op het veld zullen we doen wat we moeten doen."