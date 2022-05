🎥 Trieste taferelen: Fans ADO Den Haag gaan compleet door het lint na mislopen promotie

Na een werkelijk knotsgekke avond heeft Excelsior de poort naar de Eredivisie opengebeukt. ADO Den Haag stond met anderhalf been in de hoogste klasse, maar greep alsnog naast de promotie. En dat konden heel wat fans maar moeilijk verkroppen.

Na de heenmatch (1-1) leek ADO Den Haag op weg naar een vlotte zege. ADO maakte er in minuut 47 via Steijn 3-0 van, maar de laatste tien minuten werden tien ADO-spelers fataal. Excelsior kwam terug tot 3-3 en ook in de verlengingen bogen de Rotterdammers een achterstand om (4-4). In een zenuwslopende strafschoppenreeks haalde Excelsior het uiteindelijk met 7-8. Euforie bij Excelsior, doffe ellende in Den Haag.

Hierdoor promoveert Excelsior naar Eredivisie en blijft ADO Den Haag nog een jaartje langer veroordeeld tot de Keuken Kampioen Divisie. En dat schoot bij heel wat thuisfans in het verkeerde keelgat. Na afloop van de partij, die al een tijdje stil had gelegen door ongeregeldheden in de tribunes, bestormden ADO-fans het veld om vervolgens de confrontatie aan te gaan met het uitvak.

Op beelden die op Twitter gedeeld werden, is te zien hoe een vuurpijl in het Excelsior-vak beland. Een triest tafereel, dat we afgelopen seizoen helaas ook in de Jupiler Pro League konden zien.