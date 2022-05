Daar is hij dan: Perisic komt aan in Londen voor medische tests bij Tottenham

Met dat nieuws kwam Sky Sports vandaag naar buiten. Hij zou vandaag ook een gesprek hebben met Spurs-coach Antonio Conte, om daarna zijn contract van 2 seizoenen te tekenen. Zo verlaat de 33-jarige winger, die dit seizoen goed was voor 10 doelpunten en 9 assists, Inter Milaan na 7 seizoenen transfervrij.

Ivan Perisić will fly to London today in order to undergo his medical as new Tottenham player. Perisić will be in England in the coming hours also to meet again with Antonio Conte and sign the contract with Spurs. ⚪️🛩 #THFC



Two-year deal agreed. Here we go confirmed. pic.twitter.com/uuthQRayZs