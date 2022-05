Courtois arriveert vanavond, maar niet zeker of hij blijft

Thibaut Courtois komt pas vanavond aan in Tubeke. De doelman die net de Champions League won, zal daarna te weten komen of hij moet blijven of niet.

Courtois liet na de gewonnen finale weten dat hij al een heel seizoen met een pubalgie speelt en eigenlijk rust nodig heeft om fris aan komend seizoen te kunnen beginnen. Hij woonde vandaag nog de trouw van zijn broer bij, maar zal zich vanavond wel melden in Tubeke. Daarna zal de medische staf bekijken of hij kan spelen en zal er in onderling overleg beslist worden of hij terug naar huis mag of niet. De kans lijkt groot dat hij niet zal spelen in de vier komende matchen van de Duivels. Roberto Martinez wil hem met het oog op het WK zijn rust ook wel gunnen.