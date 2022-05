Van Gaal volgt De Bruyne volledig en laat Van Dijk zelfs maar enkel tegen België spelen: "Dit is te gek voor woorden"

Die wedstrijd tegen de Rode Duivels, dat interesseert de spelers van Oranje wel. Alles wat daarna komt? Veel minder al. Vier wedstrijden in 11 dagen, het is ook bij de Nederlandse ploeg een thema. Bondscoach Louis van Gaal noemde het "gekkenwerk".

Ook bij Nederland zijn er veel internationals die al tegen de 60 wedstrijden afwerkten dit seizoen. Om dan na het einde van het seizoen nog eens vier matchen op anderhalve week te gaan spelen, vinden ze ook daar overdreven. Virgil van Dijk speelt bijvoorbeeld enkel tegen België en mag daarna op vakantie.

Van Gaal op zijn persconferentie: “Kevin De Bruyne riep er deze week wat over in een of andere krant”, zegt Van Gaal. “Wij spelen nu vier wedstrijden in elf dagen. Het is eigenlijk te gek voor woorden dat spelers aan het einde van het seizoen nog zo’n reeks moeten spelen. Het is haast niet te doen. Je ziet het wel aan het aantal afmeldingen. Je denkt toch niet dat jongens als Clasie en De Roon zich met plezier afmelden?”