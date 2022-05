Voormalige Rode Duivel degradeert naar de Portugese tweede klasse

Twee oude bekende van de Belgische competitie zijn dit weekend gedegradeerd naar de Portugese tweede klasse met Moreirense

Kevin Mirallas speelde het afgelopen jaar voor Moreirense in de Portugese eerste klasse. De aanvaller en voormalige Rode Duivel tekende in januari een contract tot het einde van het seizoen, nadat hij een half jaar zonder club had gezeten.

Een succesverhaal voor de 34-jarige aanvaller werd het echter niet. Hij kwam tot zeven wedstrijden waarin hij éénmaal tot scoren kwam, maar de degradatie kon hij niet afwinden. In de play-offs om het behoud/degradatie verloor het in twee wedstrijden van Chaves. Zo degradeert Moreirense, waar voormalig Standard trainer Ricardo Sa Pinto aan het roer staat, naar de Portugese tweede klasse.