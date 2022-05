Eden Hazard over zijn toekomst als Rode Duivel, Courtois en de Gouden Bal: "De rest staat niet eens op de foto"

In aanloop naar de interland België-Nederland stond Eden Hazard dinsdagmiddag de pers te woord. Over de Derby der Lage Landen werd echter nauwelijks een woord gerept.

Ook dinsdag was de toekomst van Eden Hazard bij Real Madrid gespreksonderwerp nummer één. De dribbelkont liet andermaal duidelijk weten dat hij deze zomer niet van club zal veranderen. "Ik heb nog twee jaar contract in Madrid en zoals ik me nu voel, zijn alle voorwaarden ingevuld om nog van waarde te zijn voor Real. Ik heb geen last meer van mijn enkel, het voelt allemaal veel beter aan dan voorheen. Ik twijfel er niet aan dat de échte Eden Hazard nog kan opstaan", klinkt het vol vertrouwen.

De voorbije maanden kwam Eden Hazard nauwelijks aan spelen toe. In de komende twaalf dagen heeft Eden Hazard liefst vier kansen met de Rode Duivels om speelminuten te vergaren. "Ik weet niet of ik effectief vier keer in actie zal komen, maar het is zeker de bedoeling om minuten te maken en dat goede gevoel terug proberen te krijgen."

Verder gaf Hazard aan dat hij nog niet weet of hij het na het WK in Qatar voor bekeken zal houden als Rode Duivel. "Ik heb er wel wat over gesproken met mijn familie, maar ik ben er helemaal nog niet uit. Het is nog veel te vroeg om dat te zeggen. Veel zal afhangen van hoe ik me na het WK zal voelen, fysiek en mentaal."

"Thibaut? Zo ken ik hem al tien jaar"

Tot slot blikte Eden Hazard nog eens terug op de glansprestatie van Thibaut Courtois in de finale van de Champions League. Verbaasd door de prestatie van de Limburger was Hazard naar eigen zeggen allerminst. "Ik ken Thibaut nu al tien jaar... en hij doet het al tien jaar. Of het nu Chelsea of Real Madrid is, finale of niet. Ik zeg al jaren dat hij de beste doelman is en ik denk niet dat ik ongelijk heb."

Een Gouden Bal zou dan ook de ultieme bekroning zijn voor het sluitstuk van Real Madrid en de Rode Duivels. Hoezeer hij Courtois apprecieert, Eden Hazard geeft aan dat er dit seizoen slechts één iemand die prijs in de wacht kan slepen. "Karim Benzema! Zonder twijfel, de rest staat niet eens op de foto. Jongens als Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Sadio Mané en Vinicius Junior hebben er ook een superseizoen opzitten... Maar Karim verdient het. Ik denk en hoop dat hij de Gouden Bal wint." En weg was Eden, zonder ook maar één woord over Nederland gerept te hebben.