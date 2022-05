Naar goede gewoonte: we weten niet of het voorstel voor de competitiehervorming het gaat wel of niet gaat halen

Donderdag wordt er gestemd over het nieuwe competitieformat. Dat houdt in dat er tegen 2025 geleidelijk overgegaan wordt naar 14 clubs in 1A en 18 in 1B. Maar of dat het gaat halen? De voor- en tegenstanders denken allebei dat ze genoeg stemmen hebben.

De grotere clubs van de G5 zijn voorstander van het plan. Ze moeten 67 procent van de stemmen halen om het er door te krijgen en denken dat ze die drempel wel gaan halen. Maar ook de tegenstanders - de kleinere en middelgrote clubs - denken dat ze er wel gaan geraken om het tegen te houden, weet HLN. Gisterenavond zat die laatste groep nog samen om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen, maar een aantal clubs twijfelt nog. De volgende dagen zal er nog veel gelobbyd worden, wat ook niet ongewoon is in de Pro League.