PSG neemt Portugees definitief over na succesvolle huurperiode

De 19-jarige Nuno Mendes speelt ook volgend seizoen in het shirt van PSG. De linksachter werd het afgelopen seizoen gehuurd van Sporting Lissabon en stapt na een sterk seizoen definitief over naar de Franse hoofdstad.

Nuno Mendes werd het afgelopen seizoen door Sporting Lissabon verhuurd aan PSG. In Parijs deed de Portugees het goed waardoor de Franse landskampioen de linksachter officieel heeft overgenomen. De 19-jarige verdediger was een vaste waarde in de ploeg van Mauricio Pochettino.

In totaal kwam Mendes 37 keer in actie voor PSG en deelde hij één assist uit. De directie is tevreden over de prestaties van de linksachter en hebben de aankoopoptie in het contract gelicht. De Portugees komt voor 38 miljoen euro over van Sporting Lissabon en tekent in Parijs tot 2026.