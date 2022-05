'Union voegt daad bij het woord maar trekt niet tegen Anderlecht naar rechtbank, wel tegen Mazzu'

Geen 'Thuis' op de buis dinsdagavond door de staking bij de VRT-vakbonden, maar in Brussel is er zich wel een andere soap aan het ontplooien.

Nadat Anderlecht de komst van trainer Felice Mazzu aankondigde trok Union in de aanval en beschuldigde het Mazzu om zich vrij te pleiten via de wet van '78. Daarop reageerde Anderlecht dat er geen sprake was van de wet van '78 maar er wel nog een akkoord gevonden moet worden tussen de twee clubs.

Union gaf mee dat het de juridische stappen verder zou bekijken en volgens Het Laatste Nieuws lijkt het ook zo ver te zullen komen. Verrassend genoeg zal Union volgens de krant geen stappen ondernemen tegen Anderlecht, wel tegen hun ex-coach Felice Mazzu. De trainer had er een contract van onbepaalde duur.