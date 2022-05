Zulte Waregem kiest voor clubicoon om 'Jong Essevee' te coachen in Tweede Amateur

Niet alleen in 1B zullen volgend seizoen jeugdploegen van eersteklassers te bewonderen zijn. Ook in de amateurreeksen zullen de jonkies van 1A-ploegen hun plaatsje innemen.

Afhankelijk van de positie in het klassement afgelopen seizoen, werden de jeugdploegen van de eersteklassers verdeeld over de lagere reeksen. Zo zal de jeugdploeg van Zulte Waregem, omgedoopt tot Jong Essevee volgend seizoen in tweede amateur aantreden.

En bij deze stap naar professionalisereing voor de jeugdploegen, legt Zulte Waregem de sportieve leiding van Jong Essevee in handen van club-icoon Frederik D'Hollander. De ex-speler van Zulte Waregem verdedigde van 2001 tot 2006 de clubkleuren van Essevee en was tot 2015 (en ene Mbaye Leye) lange tijd topscorer van de club.

'We kijken reeds vele jaren uit naar deze integratie en zijn dan ook voorbereid. Vooral de samenstelling van de spelersgroep en staf maakt dit project zo speciaal”, aldus coördinator Joric Vandendriessche. “Er schuilt heel wat potentieel in deze groep die evenwel leergeld zal betalen, maar net deze krachtige leeromgeving laat ons toe om hen voor te bereiden op het grote werk in de Elindus Arena", luidt het in een communiqué.