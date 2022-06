Een wereldspits voor amper 60 miljoen euro: hoe Haaland bij Manchester City belandde

Op dit moment werkt hij met Noorwegen nog enkele Nations League-wedstrijden af, maar vanaf volgend seizoen is Erling Haaland in het shirt van Manchester City te bewonderen. Hoe haalden de Citizens de Noor, wiens vader nog bij hen speelde, voor amper 60 miljoen euro naar Manchester?

Augustus 2021: Bij de zoektocht naar een echte topspits, die City op dat moment niet heeft, komt het uit bij Harry Kane. Man. City staat op het punt om de Engels international naar Manchester te halen, maar op het laatste moment valt de deal in het water. Weg deal, en weg topspits.

De transferdeadline mag dan wel verstreken zijn, maar de Citizens blijven niet bij de pakken zitten. Het bestuur van The Sky Blues komt in het voorjaar van 2022 samen om het te hebben over "het plan van 200 miljoen euro". Uiteindelijk zou blijken dat het gaat over de transfer van Erling Haaland. Alles werd tot op de cent berekend: lonen, makelaarscommissies, bonussen, opstapclausule, enzovoort. Het hoopt op die manier de Noor te kunnen wegkapen voor de neus van Real Madrid, wat uiteindelijk lukt.

Goedkope transfer, exuberante commissies en lonen

De transfer zelf blijkt echter goedkoper te zijn dan verwacht. De opstapclausule van 100 miljoen euro, die recent overleden makelaar Mino Raiola op het hoofd van Haaland kleefde, klopt niet. In werkelijkheid kost de Noor City "amper" 60 miljoen euro.

Althans, gezien de transferprijs dan toch. Manchester City betaalt uiteindelijk toch 100 miljoen euro voor Haaland, aangezien 40 miljoen daarvan naar de clan Raiola (diens advocaten en de vader van Haaland) gaat. De Nederlands-Italiaans zakenman stond er altijd al voor bekend hoge commissies binnen te rijven op transfers (zie transfer Pogba), maar dit is ongezien. Bijna de helft van het totale bedrag zou naar Raiola zijn gegaan.

Die andere 100 miljoen euro in "het plan-Haaland" zou uiteindelijk naar lonen en bonussen gaan. Zo krijgt de bonkige spits volgend seizoen een weeksalaris van maar liefst 470 duizend euro per week, en steekt hij Kevin De Bruyne (290 duizend per week) met gemak voorbij als best verdienende City-speler. De transferprijs van Haaland mag dan wel laag liggen, de gehele deal is allesbehalve goedkoop.

© photonews

Grote troef Guardiola

Financieel mag Manchester City dan alles wel tot in de puntjes hebben uitgedokterd, maar de grootste troef had het eigenlijk al in handen. Pep Guardiola was de beslissende factor die Erling Haaland uiteindelijk voor City, en niet Real Madrid, deed kiezen. Gezien het contract van de Spaanse hoofdcoach, dat in juni 2023 afloopt, dreigde zich daar echter een probleem voor te doen.

Na intensieve gesprekken met Haaland en Raiola in Monaco -de Noor zou op dat moment zijn zinnen gezet hebben op een transfer naar Real- was het echter City's sportief directeur Begiristein die Haaland uiteindelijk over de streep kon trekken. Haaland is een blessuregevoelige speler, en wou daarom voor de minder intensieve Spaanse competitie kiezen.

City's sportief directeur gebruikte net dat argument, door aan te halen dat de druk bij Real zo hoog zou liggen, dat hij alle wedstrijden zou moeten spelen. Bij de Citizens is Guardiola zo een sterk karakter, dat hij er zelf voor kan kiezen om Haaland de rust te gunnen die hij nodig heeft. Het is na die gesprekken, we zitten nu in februari 2022, dat Man.City in pole position ligt om de Noorse doelpuntenmachine binnen te halen.

© photonews

Niet alleen Haaland overtuigen

Opvallend: Begiristein moest niet enkel Haaland, maar ook Guardiola overtuigen. De Spanjaard was er eigenlijk lange tijd van overtuigd dat Harry Kane een betere spits voor Manchester City zou zijn. Niet alleen omdat hij haalbaarder was, maar ook omdat hij volgens hem beter in zijn spelsysteem zou passen. Zo moest de technisch directeur ook Guardiola zelf aan het licht brengen dat Haaland uiteindelijk de juiste keuze zou zijn voor de Citizens.

Pep Guardiola zal er in ieder geval niet rouwig om zijn. Met Haaland haalt City een van de beste doelpuntenmakers ter wereld in huis, waaraan het nog jaren plezier zal beleven. Als zijn blessuregevoeligheid hem niet te veel parten speelt, tenminste...