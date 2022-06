OFFICIEEL: Gareth Bale verlaat Real Madrid

Gareth Bale verlaat Real Madrid. Dat heeft hij zelf bekend gemaakt op Twitter.

Na 9 jaar verlaat Gareth Bale definitief Real Madrid. Dat laat hij zelf weten via Twitter. "Ik wou mijn droom waarmaken", klinkt het. "Ik wou spelen voor Real Madrid, in dat witte shirt en in Santiago Bernabeu. Om samen met hen titels te winnen en ook de Champions League."

"Ik kan zeggen dat die droom meer dan geslaagd is", gaat Bale verder. "Om deel uit te maken van Real Madrid en te bereiken wat we samen bereikt hebben, is een ongelofelijke ervaring. Dat zal ik nooit vergeten."

"Ik wil graag voorzitter Florentino Perez, Jose Angel Sanchez en het bestuur bedanken om me deze kans te geven. Samen konden we enkele momenten beleven die in de geschiedenis van de club en het voetbal zal blijven. Het was een eer", besluit Bale.