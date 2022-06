Messi staat op en leidt Argentinië naar overwinning in Finalissima

Argentinië is de eerste winnaar van de Finalissima. De Zuid-Amerikaanse kampioen had weinig moeite met Italië. Lionel Messi was (eindelijk) nog eens de uitblinker. Het scorebord gaf na afloop 0-3 aan.

Om te beginnen: de Finalissima is een nieuw geesteskind van de FIFA. De wedstrijd zet de Europese kampioen tegenover de Zuid-Amerikaanse kampioen. Voor de prijzen? Voor de eer? Vooral dat laatste, lijkt ons. Het was overigens Lionel Messi die eindelijk nog eens alomtegenwoordig was. Giorgio Chiellini nam vanavond afscheid van La Squadra, maar we denken dat het boegbeeld liever een rustiger avondje had gehad. © photonews De Vlo, Angel di Maria en Paulo Dybala zorgden uiteindelijk voor de doelpunten, terwijl Italië daar héél weinig tegenover kon zetten. Maar misschien de belangrijkste ontdekking van de avond: de hergeboorte van ene Messi.





