Nieuwkomer Amadou Onana over zijn verwachtingen bij de Rode Duivels: "Laten zien waarom ik ben opgeroepen"

Amadou Onana sprak deze namiddag de pers toe naar aanleiding van het Nations League-duel tegen Nederland. De jonge middenvelder van Lille is net als Loïs Openda een nieuwkomer in de selectie van de Rode Duivels

Het doet me veel plezier om hier te zijn. Ik ben mooi en warm ontvangen door de groep en zelf ben ik een open persoon die zich vlot kan aanpassen aan nieuwe groepen en dat is hier niet anders", zegt de jonge middenvelder van Lille.

Amadou Onana kwam in zijn eerste seizoen bij Lille 32 keer in actie in de competitie. "Ik wil altijd zoveel mogelijk spelen. Maar ik ben Lille dankbaar met de kansen die ze mij dit seizoen hebben gegeven. Dankzij hen sta ik nu hier", vertelt de Rode Duivel. Of hij volgend seizoen nog in het Noorden van Frankrijk speelt wil Onana niets kwijt: "Mijn focus ligt nu hier bij de nationale ploeg."



De kersverse Rode Duivel wil het maximale van zichzelf geven en zonder spijt terugblikken op deze periode. "De selectie op zich is een soort kers op de taart na mijn eerste seizoen in de Franse competitie. Ik ben al trots om hier te zijn, maar een eerste cap zou nog mooier zijn natuurlijk. Het doel is om te bewijzen waarom ik ben opgeroepen", besluit Amadou Onana.