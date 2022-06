CEO legt de nieuwe realiteit van Zulte Waregem onder nieuwe coach uit: "Zijn dat gelukkig niet gewoon" en "Kwaliteit belangrijker dan namen"

Zulte Waregem heeft er een heel moeilijk seizoen opzitten, waar het eerst Francky Dury en daarna het duo Timmy Simons - Davy De fauw versleet. Het kon zich maar ternauwernood redden en dus moet het beter.

De tijden waarin Europees gespeeld werd door Zulte Waregem, er bijna een titel mocht gevierd worden en er bekerfinales werden gespeeld? Die is al eventjes voorbij.

Van toen ... Mbaye Leye nog speler was bij Essevee, ongeveer. Nu is het aan Le Seigneur om het als coach waar te maken bij Zulte Waregem.

Kwaliteit gezocht

Maar dan zal er ook kwaliteit bij moeten komen, om dit Zulte Waregem in eerste klasse te kunnen houden. En dat beseffen ze ook bij het bestuur.

"Twee keer op korte tijd een trainer moeten voorstellen is voor Essevee uitzonderlijk. Op zoek gaan naar een nieuwe trainer is voor onze club geen vertrouwd beeld", aldus CEO Eddy Cordier bij de aanstelling van Leye.

"We liggen nog goed in de markt, want we kregen vele kandidaturen in de bus. De beste optie zit bij ons aan tafel: Mbaye Leye. Een jonge coach, met een gezonde ambitie die weet wat hij wil en weet waar hij heen wil met onze club. Hij kent de club en de competitie en durft als jonge coach ook jonge spelers brengen."

Kwaliteit > namen

"Dat is belangrijk voor ons. Niet naar namen kijken, maar naar kwaliteit. De Academie is belangrijk voor ons als club. We geloven erin dat hij voor sportieve stabiliteit kan zorgen aan de Gaverbeek."

“Wanneer je een nieuwe trainer aanstelt, lijkt het me echter normaal dat je die bij de uitbouw van de kern betrekt. Wij kijken daarbij vooral uit naar profielen die honger hebben, willen werken voor de club en die betaalbaar zijn. Dat is in de gesprekken met Mbaye ook altijd duidelijk vooropgezet. We hebben niet stilgezeten."