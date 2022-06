Nederland wentelt zich in rol van underdog voor duel tegen Rode Duivels: "We spelen tegen een beter team"

Vrijdagavond staat er een ouderwetse Derby der Lage Landen op het programma. Dat het duel in de Nations League niet leeft als vanouds, moge duidelijk zijn. In aanloop naar het duel met de Belgen spraken Louis van Gaal en Virgil van Dijk donderdagavond de pers toe.

De tijd dat de Belgen zich met knikkende knieën opmaakten voor een duel tegen Oranje, ligt al een tijd achter ons. In aanloop naar het duel van vrijdag wentelde Oranje zich maar wat graag in de rol van underdog. Zelfs Louis van Gaal stelde zich 'on-Nederlands' nederig op.

"België zal wellicht met een iets ander systeem spelen dan Duitsland en Denemarken, waardoor we de wedstrijd anders moeten aanpakken. We moeten beseffen dat we tegen een beter team spelen, want zij staan niet voor niets tweede op de wereldranglijst. We spelen tegen een topland."

Ook Virgil van Dijk, die afgelopen zaterdag met Liverpool naast winst in de Champions League greep, toonde veel respect voor de Rode Duivels. "Een uitstekende ploeg, met heel wat fantastische spelers. Het gaat zwaar worden, maar we zullen alles geven. Zo'n derby brengt altijd iets speciaals met zich mee", aldus Van Dijk, die na morgen het Nederlandse kamp zal verlaten en rust krijgt na een slopend seizoen.