Roberto Martinez over de wedstrijd van morgen, de fitheid van Romelu Lukaku en de speelkansen van Eden Hazard

Roberto Martinez sprak naar aanleiding van de wedstrijd van morgen tegen Nederland de pers toe. De bondscoach ziet de komende weken als voorbereiding op het WK in Qatar en is hoopvol voor Lukaku en Hazard.

Roberto Martinez ziet deze vier wedstrijden als de ideale voorbereiding op het WK in november. "Ik zie een geweldige attitude en energie bij de spelers. Dit is een belangrijke periode voor het WK, om zich te tonen. We hebben 19 dagen om ons voor te bereiden voor Qatar", vertelt Martinez.

De bondscoach verwacht veel van de wedstrijd morgen. "De spelers gedragen zich niet anders dan gewoonlijk voor deze derby. Maar je voelt wel aan dat het een speciale match wordt in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion. De tickets waren op enkele uren allemaal de deur uit", geeft Martinez mee.

Fitheid

Romelu Lukaku die eerder deze week in botsing kwam met Simon Mignolet traint straks mee. "Lukaku is een zeer sterke en fitte speler. Hij traint straks mee en we zullen zien hoe zijn lichaam reageert. Maar ik verwacht dat hij morgen speelt", zegt de bondscoach van de Rode Duivels.

De kapitein van de Rode Duivels, Eden Hazard kwam nauwelijks in actie met Real Madrid, maar kan morgen spelen tegen Nederland. "Hazard is fit en heeft veel indruk gemaakt op training. Hij kan morgen starten, maar ik verwacht niet dat hij de volledige 90 minuten zal spelen. Niemand gaat overigens de volledige vier wedstrijden kunnen spelen", kondigt Roberto Martinez aan.

Over wie morgen in doel staat wil de bondscoach niets kwijt. "We hebben drie fantastische keepers. Matz Sels is doelman van het jaar in de Franse competitie, Koen Casteels presteert met Wolfsburg en Simon Mignolet is misschien wel op zijn sterkste niveau. Jullie zullen morgen wel zien wie onder de lat staat", besluit de Spanjaard.