De UEFA excuseert zich voor de chaos tijdens de Champions Leaguefinale

De beelden gingen de wereld rond. Voor aanvang van de finale van de Champions League was er een grote chaos. Veel supporters konden moeilijk binnengeraken. Anderen probeerden zonder ticket binnen te geraken. De finale in het Stade de France startte een half uur later.

Bijna een week later komt de UEFA met excuses: "Die toestanden hadden nooit mogen gebeuren. De supporters wouden een voetbalfeest, maar ze kwamen in een verkeerde situatie terecht. Wat niet mocht gebeuren."

Ook bevestigt de UEFA nog eens dat er een onafhankelijk onderzoek komt. Dat om de tekortkomingen en alle verantwoordelijkheden van de verschillende partijen te identificeren.

UEFA wishes to sincerely apologise to all spectators who had to experience or witness frightening and distressing events in the build-up to the UEFA Champions League final last week.



An independent review will seek to establish a full picture of what occurred.



Full details: ⬇️