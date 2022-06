Maximiliano Caufriez blijft erbij om in Rusland te spelen: "Geen seconde in gevaar"

Toen de oorlog tussen Rusland en Oekraïne uitbrak koos Maximiliano Caufriez ervoor om in Moskou te blijven voetballen.

Ook toen de UEFA een transfer mogelijk maakte wilde Caufriez die in de zomer van 2021 de overstap van STVV naar Spartak Moskou maakte van geen wijken weten.

“Ik heb er eerlijk gezegd nooit aan gedacht om Rusland te verlaten”, vertelt Caufriez aan Het Laatste Nieuws. “Ik was ook geen seconde in gevaar in Moskou. Uiteraard waren we bezorgd toen de oorlog uitbrak. Dat was geen makkelijke periode. Nu hoop ik vooral dat het gewone leven zo snel mogelijk herneemt en er een einde komt aan de oorlog.”

Caufriez heeft in Moskou nog een contract tot medio 2026. Het enige wat hij wel zal moeten missen is het Europese voetbal. Dit jaar liep Moskou een achtste finale tegen RB Leipzig mis door de uitsluiting van internationale competities.