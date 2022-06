Officieel: Lacazette verlaat Arsenal na 5 seizoenen, terugkeer naar oude nest lonkt

Alexandre Lacazette gaat Arsenal na dit seizoen verlaten. Dat laat de Londense club zelf weten via haar communicatiekanalen.

De Franse spits speelde 5 seizoenen voor The Gunners, en kwam daarbij aan 71 doelpunten en 25 assists in 206 wedstrijden. Dit seizoen was hij goed voor 6 doelpunten en 7 assists in 36 wedstrijden. In totaal verzamelde Lacazette 1 Community-Shield (2017) en 1 FA Cup (2020) met de Londense club.

De 31-jarige Lacazette kwam in 2017 voor 54 miljoen euro over van Lyon, destijds een clubrecord voor Arsenal, en staat op het punt om volgend seizoen terug te keren naar de Zuid-Fransen, waar hij de beker en supercup won in 2012. Hij zou intussen al tot een persoonlijk akkoord gekomen zijn met Lyon.

🔥 For the 206 games and 71 goals



💪 For your dedication to The Arsenal



Thank you for 𝗲𝘃𝗲𝗿𝘆𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴, @LacazetteAlex ❤️ — Arsenal (@Arsenal) June 3, 2022