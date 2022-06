Ex-bondscoach zag het defensief geklungel: "Klasseverschil, Nederlanders hadden door dat hij zwakke schakel is"

De Rode Duivels werden in de Nations League door Nederland vernederd. René Vandereycken heeft als ex-bondscoach heel wat te vertellen over die wedstrijd.

"Als je de Nederlandse verdedigers tegenover de Belgen zet, dan moeten we het duidelijk afleggen. Boyata door een verschil in klasse, Vertonghen en Alderweireld door hun ouderdom en die laatste ook doordat hij in een mindere competitie speelt", aldus Vandereycken in zijn analyse in Het Nieuwsblad.

Opvallend

Zeker Boyata viel andermaal verschrikkelijk hard door de mand: "De Nederlanders hadden ook door dat hij de zwakke schakel is in de opbouw."

"Het was opvallend dat hij in de opbouw in eerste instantie de vrijheid kreeg. En als hij in tweede instantie onder druk werd gezet, dan had hij het moeilijk."