Voetbalbond steunt fonds voor arbeiders in Qatar, maar stelt meteen ook vraag

Amnesty International deed een oproep om een FIFA-fonds van 420 miljoen euro op te richten voor de arbeidsmigranten in Qatar.

Op een conferentie van de KBVB over de schending van de mensenrechten in Qatar was CEO Peter Bossaert één van de sprekers. Hij liet weten dat de voetbalbond het voorstel om de uitgebuite arbeidsmigranten in Qatar te compenseren volledig ondersteunt.

Bij de bouw van de WK-stadions zouden duizenden doden gevallen zijn en moesten migranten onderbetaald in onmenselijke omstandigheden werken.

De 420 miljoen euro die vooropgesteld wordt is het totale prijzengeld van het WK. “Wij als voetbalbond ondersteunen dat idee. Hoe hoog dat fonds moet zijn, is nog een andere vraag”, zegt Bossaert.