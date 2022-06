OFFICIEEL Waasland-Beveren heeft een nieuwe trainer

Wim De Decker is de nieuwe hoofdcoach van Waasland-Beveren. Hij komt over van reeksgenoot KMSK Deinze, waar hij in april in onderling overleg wegging.

Wim De Decker is lang geen onbekende in Beveren. De Decker zette bij Red Star Haasdonk zijn eerste pasjes in het voetbal, maar verhuisde al snel naar SK Beveren. Hij slaagde erin om vanuit de jeugdopleiding de overstap naar de A-kern te maken en zo debuteerde hij in mei 2001 bij geel-blauw op het hoogste niveau.

In het seizoen 2001-2002 ontpopte De Decker zich onder Emilio Ferrera tot vaste waarde. Ondanks een erg moeilijk seizoen voor geel-blauw liet de verdediger zijn klasse meermaals zien en dat ging niet onopgemerkt voorbij. AA Gent was er dan ook als de kippen bij om hem op te pikken. De Decker speelde 25 wedstrijden voor de Buffalo’s, maar toch liet Gent hem, eerst op huurbasis en later ook definitief, naar Beerschot vertrekken.

Voor deze club speelde hij maar liefst 219 wedstrijden. Tussendoor was De Decker twee seizoenen aan de slag bij Genk. In 2013 stapte hij, na het faillissement van Beerschot, over naar stadsgenoot Antwerp en speelde nog drie seizoenen voor The Great Old. In juni 2016 hing de verdediger de schoenen definitief aan de haak. Hij speelde in totaal 421 wedstrijden bij vijf verschillende clubs. De Decker scoorde in zijn carrière vier keer en gaf daarnaast ook acht assists. Onder René Vandereycken mocht hij bovendien twee keer het shirt van de Rode Duivels aantrekken.

De Decker was echter nog lang niet uitgekeken op het voetbal. Hij ging kortstondig aan de slag bij de jeugdacademie van Antwerp om vervolgens in november ’17 zijn debuut als hoofdcoach te maken. Met succes overigens, want hij bracht in zijn eerste seizoen als coach The Great Old na dertien jaar meteen terug naar ‘Eerste Klasse’.

In het seizoen ’17-’18 werd De Decker de assisent van László Bölöni. Na zijn periode bij Antwerp was hij kortstondig, eerst als assistent en later ook als coach, aan de slag bij AA Gent. In maart 2021 belandde hij vervolgens bij het ambitieuze KMSK Deinze. Het afgelopen seizoen behaalde hij met de Tigers amper twee punten minder dan onze Leeuwen en sloot zo het seizoen af op een fraaie vierde plaats.

CEO Antoine Gobin: “Na onze eerste gesprekken met Wim werd het meteen duidelijk dat we dezelfde visie over Beveren deelden. Wim heeft in het verleden bewezen mee te kunnen dingen naar de topplekken in 1B. Daarom zijn we ervan overtuigd dat hij de juiste keuze is om ons project te begeleiden.”