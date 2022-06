Ondanks de oorlog, gaat de competitie in Oekraïne opnieuw van start: "Een welgekomen afleiding"

In februari werd de competitie in Oekraïne vroegtijdig gestopt door de inval van Rusland. Nu wil de voorzitter van de Oekraïense voetbalbond en de president van Oekraïne, Volodimir Zelenski de competitie herstarten in augustus.

Door de oorlog in Oekraïne werd de competitie daar vroegtijdig gestopt. Hoewel daar nog steeds oorlog is, wil men daar opnieuw naar het normale leven keren. "Voetbal heeft de kracht om mensen te helpen", zei Zelenski, president van Oekraïne.

In overleg tussen de voorzitter van de Oekraïense voetbalbond, president Zelenski en de UEFA en FIFA is besloten dat komende zomer de nationale Premjer Liga opnieuw van start kan gaan. "Ik sprak met onze president om te benadrukken dat sport kan zorgen voor een welgekomen afleiding in deze oorlog", zei Pavelko, de voorzitter van de Oekraïense voetbalbond.

"Van de kinderen tot de ouderen, iedereen is gefocust op de oorlog. Elke dag krijgen we nieuws te horen over doden en over de impact van de oorlog. Maar voetbal heeft een grote kracht om mensen te helpen. Het kan ons helpen om aan de toekomst te denken. Een toekomst waarin spelers opnieuw het veld kunnen betreden en voor euforische sportmomenten kunnen zorgen. Daarom besloten we dat het voetbal - op alle niveaus - vanaf augustus terug kan hervatten", aldus Pavelko.