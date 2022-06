Vijf jaar geleden nam de wereld afscheid van Cheik Tioté: "Hij is de man met de mooiste glimlach in het voetbal"

Vandaag is het exact vijf jaar geleden dat de wereld afscheid moest nemen van Cheick Tioté. Het voormalige talent van RSC Anderlecht overleefde een hartaanval op 30-jarige leeftijd niet.

Cheick Tioté zijn carrière begon in zijn thuisland Ivoorkust bij FC Bibo. Anderlecht had de jonge middenvelder al snel op de radar en in zomer van 2007 maakte hij de overstap naar België. Bij Anderlecht zou hij niet veel aan het spelen komen. Welgeteld in 7 wedstrijden kwam hij op het veld. In deze periode werd hij ook uitgeleend aan het Nederlandse Roda JC waar hij tot 30 wedstrijden kwam en twee assists gaf en tweemaal tot scoren kwam.

Dit zorgde ervoor dat hij een transfer kon afdwingen naar FC Twente voor 2,5 miljoen euro. Hij maakte deel uit van de ploeg die kampioen werd met Twente en in augustus 2010 volgde de grote stap naar de Premier League. Bij Newcastle zou hij uiteindelijk blijven tot de winter van 2017, maar niet voordat hij 156 wedstrijden speelde voor Newcastle.

Op 30-jarige leeftijd volgde dan de transfer naar China. Beijing BSU werd zijn nieuwe club waar hij tot 11 wedstrijden kwam.

Op 5 juni 2017 bezweek Tioté na een hartaanval. Zijn voormalige trainer bij FC Twente, Steve McClaren zei over hem: "Hij is de man met de mooiste glimlach in het voetbal"