Vital Borkelmans vol lof over Charles De Ketelaere: "Ik beschouw hem als de Belgische Francesco Totti"

AC Milan wil graag gaan shoppen bij Club Brugge. Buiten Noa Lang hebben ze ook interesse in Charles De Ketelaere. Vital Borkelmans was alvast vol lof over de Brugse aanvaller in de Italiaanse media.

“Ik ken Charles al sinds hij nog een kind was”, vertelde Borkelmans tegenover de Gazetto Dello Sport. “Zijn ouders zijn vrienden, dus we spreken elkaar veel. Als kind was hij ook een tennistalent, maar op z’n 16de koos hij voor de goeie weg. Wie hem binnenhaalt, zit voor de komende tien jaar goed. Ik beschouw hem als de Belgische Francesco Totti. Hij ziet passes die anderen niet zien, en hij is technisch begaafd. Vorig seizoen leerde hij ook hoe hij doelpunten moest scoren. Als valse negen scoorde hij bijna twintig goals!” Indien AC Milan De Ketelaere kan aantrekken dan gaat AC Milan Belgisch kleuren. Alexis Saelemaekers verdedigt al de kleuren van de Italiaanse landskampioen en naar alle waarschijnlijkheid tekent Divock Origi binnenkort ook zijn contract.