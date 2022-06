Barça is het beu: 'Onderhandelingen lopen spaak, winger mag gratis vertrekken'

In 2017 binnengehaald voor 140 miljoen euro maar nu mag hij gratis vertrekken.

Het zat er al even aan te komen maar nu klinkt het vanuit verschillende Spaanse bronnen ook officieel dat Barcelona Ousmane Dembélé transfervrij laat vertrekken. De Franse winger is einde contract in Catalonië en er komt geen schot in de zaak.

Afgelopen winter werd het snel duidelijk dat Dembélé en Barcelona er niet uit zouden komen voor een nieuw contract. De financiële eisen van Dembélé, die veel blessures had bij Barça, zouden te hoog liggen voor de club. En hoewel hij zich het afgelopen half jaar onder leiding van Xavi opnieuw in de kijker speelde, lijkt er geen schot in de zaak te komen.

Zo zou volgens Dario Sport technisch directuer Mateu Alemany geen zaken meer willen doen met Dembélé's zaakwaarnemer en heeft hij alle afspraken afgezegd. Dembélé mag dus uitkijken naar een nieuwe club. PSG zou zich alvast al gemeld hebben.