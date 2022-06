Blijft de leeuw brullen? Ibrahimovic (40) en AC Milan praten over contractonderhandelingen

Zlatan Ibrahimovic wordt binnen enkele maanden 41 jaar en zal ook minstens een half jaar out zijn wegens een blessure. Maar toch zit de speler met AC Milan rond de onderhandelingstafel voor een nieuw contract.

Afgelopen seizoen was Ibrahimovic goed voor 8 doelpunten en 3 assists in 1000 minuten voor de Rossoneri (ongeveer 1 wedstrijden in totaal). Volgens La Gazzetta dello Sport wil AC Milan de Zweed nog een contract aanbieden bij wijze van bedanking om AC Milan voor de eerste keer in 11 jaar mee aan de titel te helpen.

Al zal dat wel aan een drastisch lager salaris zijn want Ibracadabra zou nu met zo'n 7 miljoen euro per jaar de best betaalde speler zijn in Milaan. Voor een speler van 41 jaar die minstens een half jaar out zal zijn is dat een hele som.