Daan Heymans over transfertarget van Club Brugge: "Hij is iemand waar ik 100% zeker van ben dat hij de top zal halen"

Gianluca Busio van Venezia geniet van de belangstelling van Club Brugge. Ex-ploegmaat bij Venezia, Daan Heymans, vindt hem alvast een topspeler.

Toen we met Voetbalkrant in december op bezoek gingen bij Daan Heymans in Venetië stelden we hem de vraag: Van welke speler ben je het meest onder de indruk bij Venezia? Wie moeten we in het oog houden? Daan Heymans antwoordde toen: "“Sowieso Gianluca Busio. Hij kwam pas aan toen het seizoen al bezig was, maar vanaf de eerste training was het al duidelijk dat hij over enorme kwaliteiten beschikt. Hij is ook nog zeer jong, geboren in 2002. Het was zot om te zien dat je op die leeftijd al zo mature en goed kan voetballen. Busio is iemand waar ik 100% zeker van ben dat hij de top zal halen".

Busio speelde dit seizoen als basisspeler voor Venezia in de Serie A, maar kon niet voorkomen dat de club met de prachtige truitjes degradeerde naar de Serie B. Een clausule in z'n contract zegt dat hij bij een degradatie gratis mag verhuurd worden, en daar wil Club Brugge graag gebruik van maken, meldt Triveneto Goal. Vorige zomer zaten ze ook al achter de youngster aan. Busio heeft een marktwaarde van 10 miljoen euro en geniet interesse uit alle hoeken van Europa.