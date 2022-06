Anderlecht sluit voorbereiding af tegen Franse topploeg

Anderlecht ontvangt op 16 juli Olympique Lyonnais in het Lotto Park. Een laatste galawedstrijd voor de start van het nieuwe voetbalseizoen.

Het is een gewoonte om de voorbereiding op het nieuwe seizoen af te sluiten met een topaffiche en dat is nu niet anders bij Anderlecht. De recordkampioen speelt op zaterdag 16 juli een galawedstrijd tegen het Franse Olympique Lyonnais. De wedstrijd start om 20u in het Lotto Park en is gratis voor alle abonnees.

Lyon sloot het afgelopen seizoen af op een teleurstellende achtste plaats. En wil volgend jaar beter doen. Jason Denayer moeten we in Anderlecht niet verwachten. De Rode Duivel is einde contract bij Lyon en mag van de directie gratis vertrekken. Waar zijn toekomst ligt is voorlopig nog onduidelijk.