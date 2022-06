Kompany, nog altijd niet aangekondigd bij Burnley, ondertussen op de shortlist bij club uit Ligue 1

Toen Kompany en Anderlecht uit elkaar gingen, was het nagenoeg zeker dat de voormalige Rode Duivel naar Burnley zou trekken. Maar ondertussen heeft hij nog altijd geen nieuwe club gevonden.

En dat is toch al zo'n twee weken geleden. In de wandelgangen werd hij ook gelinkt aan Borussia Mönchengladbah maar daar is Daniel Farke recent aangenomen. Kompany was ondertussen al te gast bij een Burnley-podcast maar een aankondiging is er nog niet gekomen.

En zo blijven clubs die nog geen trainer hebben voor volgend seizoen de naam van Kompany op de shortlist zetten. Het Franse RMC Sport meldde dinsdagavond dat Kompany op de shortlist van OGC Nice staat, samen met Lucien Favre en Marco Rose. Al heeft Nice met Christophe Galtier nog wel een trainer.

Al is het maar de vraag of Galtier zal blijven. Vorig seizoen werd hij kampioen met Lille en dit jaar werd hij knap vijfde met Nice. De kans bestaat dat PSG voor hem zal kiezen wanneer Pochettino ontslagen wordt.