📷 Ongeloof: spelers Denemarken (waaronder Skov Olsen) reageren op levensgevaarlijke "sinkhole" in veld Oostenrijk

De gevaarlijke put op het veld waar Oostenrijk en Denemarken hun Nations League-duel afwerkten, kon carrières kosten. Het veld in het Ernst Happelstadion (Wenen) lag er erbarmelijk bij.

"Dit moet beter. Iemands carrière had na vandaag voorbij kunnen zijn", aldus een gechoqueerde Skov Olsen voor het Deense TV2. Ook de Deense bondscoach Kasper Hjulmand was niet te spreken over het verschikkelijke veld. "Wat een ellende. Ik heb de foto's en video's gezien van een enorm, enorm gat in het midden van het veld. Het was gevaarlijk voor de spelers. Dit gat was absoluut verschrikkelijk."

Volgens de Oostenrijkse voetbalbond is het momenteel nog niet duidelijk hoe dat gat er precies kwam, al heeft het wel een vermoeden. "De exacte omstandigheden worden momenteel onderzocht, maar we vermoeden een verband met de enorme regenval van de avond ervoor", laat het weten aan het Deense BT.

Ondanks de zware omstandigheden wist Denemarken op het nippertje de 3 punten mee naar huis te nemen. Met een doelpunt in minuut 84 bezorgde Jens Larsen de Denen een 1-2 overwinning in Wenen. Skov Olsen (Club Brugge) viel in de 52ste minuut in.