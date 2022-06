PSG kan fluiten achter Portugese succescoach: Mourinho wil Roma langer trouw blijven

Zo zou Mourinho volgens transferexpert Fabrizio Romano een verlengd verblijf in Rome verkiezen boven een overstap naar Parijs. De Romeinen zouden bereid zijn om Mourinho's transferwensen in te willigen, nadat eerder Servisch-Belgisch keeperstalent Mile Svilar en ervaren rot Nemanja Matic werden binnengehaald.

De Portugese succescoach won met Roma dit jaar de eerste editie van de Conference League, meteen goed voor Roma's eerste Europese prijs ooit. Voor Mourinho was het al zijn vijfde: hij werd de eerste coach die zowel de Champions League (2x), Europa League (2x), als Conference League kon winnen. Enkele dagen voor de finale noemde hij Roma "een speciale club met speciale fans".

