De leegloop bij Beerschot verklaard: over het (niet) bestaan van de degradatieclausule

Na de degradatie naar 1B ligt er voor het bestuur van Beerschot heel wat werk op de plank. De Ratten zullen met de nodige ambities aan het seizoen beginnen, maar zagen tegelijkertijd heel wat sterkhouders transfervrij vertrekken, ondanks een nog lopend contract. Hoe kan dit?

Wat zeker is, is dat Beerschot er volgend seizoen helemaal anders zal gaan uitzien. Raphael Holzhauzer, Joren Dom, Pierre Bourdin, Musashi Suzuki, Réda Halaimia en Tom Pietermaat: stuk voor stuk beslisten zij om andere oorden op te zoeken. Langs inkomende zijde is er vooralsnog enkel de komst van Robbe Quirynen te melden, terwijl Thibaud Verlinden in de wachtkamer zit. Al konden de fans zich optrekken aan de contractverlenging van aanvoerder Ryan Sanusi op het Kiel.

Opvallend aan het bovenstaande rijtje vertrekkers is dat ze allemaal een nog lopend contract hadden bij Beerschot, maar toch gratis zijn kunnen vertrekken. Er werd her en der gewag gemaakt van een 'degradatieclausule', wat niet klopt. Het is niet dat zo dat de spelers in hun contract lieten opnemen dat ze bij degradatie per definitie transfervrij zouden kunnen opstappen. Toch maakten enkele spelers handig gebruik van het wettelijk kader.

CAO

In de CAO voor profvoetballers is immers voorzien dat spelers bij degradatie een bepaald percentage van hun loon moeten inleveren. Clubs doen dit om zich te beschermen tegen het enorme inkomstenverlies dat gepaard gaat met een degradatie. Daar staat tegenover dat het wettelijk verplicht is om bij promotie (naar 1B of 1A) een loonsverhoging toe te passen.

Vanaf het moment dat een speler 20% of meer moet inleveren bij degradatie, heeft de speler in kwestie de mogelijkheid om eenzijdig en zonder enige vergoeding zijn contract op te zeggen. En net dat is wat bij Beerschot aan de gang is. Belangrijke kanttekening daarbij is wel dat deze loonsverlaging bij degradatie onderhandeld wordt bij de contractbesprekingen. De spelers wisten met andere woorden wat de financiële consequenties zouden zijn bij degradatie. Twee jaar geleden zagen de Beerschot-spelers de andere kant van de medaille. Toen was er aan de promotie naar de Jupiler Pro League een gelijkaardige loonsverhoging verbonden.