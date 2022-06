Schitterende Europese campagne Feyenoord krijgt zure nasmaak

Feyenoord beleefde een droomseizoen in Europa. Vanuit de voorronde knokten de Rotterdammers zich tot in de finale van de Conference League, waar het AS Roma van José Mourinho net te sterk bleek. De schitterende campagne van Feyenoord krijgt evenwel een vervelend staartje.

De UEFA heeft Feyenoord immers strenge sancties opgelegd na het wangedrag van een deel van de aanhang in het tweeluik met Olympique Marseille, in de halve finale van de Conference League. Zowel in Rotterdam als in Marseille kwam het tot schermutselingen tussen beide supportersclans. In het stadion werd er massaal pyrotechnisch materiaal gebruikt.

De UEFA tilt enorm zwaar aan de feiten, zeker omdat de Rotterdammers eerder in het seizoen al enkele keren beboet werden. Feyenoord laat weten dat het een boete opgelegd kreeg van ruim 100.000 euro. Daarnaast zullen er geen Feyenoord-fans worden toegelaten in de eerstvolgende Europese uitwedstrijd. Tot slot wordt een deel van de Kuip gesloten gehouden tijdens de eerstvolgende Europese thuiswedstrijd van de Rotterdammers.

"Feyenoord is bijzonder teleurgesteld dat het gedrag van een minderheid - en de daaraan gekoppelde maatregelen vanuit de UEFA - een zwaar negatieve stempel lijken te gaan drukken op de Europese campagne van komend seizoen en de club inmiddels vele tonnen aan financiële schade en reputatieverlies berokkenen. Bovendien zal het team nu dus de eerste Europese thuis- en uitwedstrijd met minder steun en sfeer op jacht moeten naar een goed resultaat", staat te lezen op de website van Feyenoord. De Rotterdammers bekijken of er een mogelijkheid is om alsnog in beroep te gaan tegen deze sancties.