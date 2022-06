Floptransfer na één seizoen alweer naar de uitgang bij Beerschot? 'Winger keert terug naar Kroatië'

Leon Krekovic (22) werd vorig seizoen door Beerschot voor 200.000 euro weggeplukt bij Hajduk Split. Op het Kiel werd veel verwacht van de talentrijke Kroaat, maar de flankaanvaller kon zich niet doorzetten.

Krekovic kwam in totaal amper acht keer in actie voor Beerschot, waarvan twee keer als basispion. De Kroaat ligt nog een jaar onder contract op het Kiel, al is het maar de vraag of hij dat zal uitdoen.

Het Kroatisch Gemanijak laat immers weten dat Krekovic terugkeert naar zijn thuisland. De flankaanvaller zou aan de slag gaan bij HNK Sibenik, dat vorig seizoen op de achtste plaats in de hoogste klasse strandde.

Beerschot laat weten dat de onderhandelingen -over onder meer de transfersom- lopende zijn, maar dat er van een akkoord nog geen sprake is.